Rafa Kalimann vive romance secreto com o rapper L7nnon, diz colunista

Rafa Kalimann colocou a fila para andar e vive um romance com o rapper L7nnon. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”.

A apresentadora que está solteira desde julho de 2021, quando terminou seu relacionamento com o sertanejo Daniel Canon, estaria indo com calma no novo namoro.

De acordo com a jornalista, os dois mantém encontros secretos e vivem um dia de cada vez.

O rapper tem 26 anos e estourou na cena musical nos últimos meses. Em seu perfil do Instagram ele possui 5,6 milhões de seguidores, uma dessas seguidores é a ex-BBB, que também possui o follow do affair.

*Ibahia

