Polícia Militar do AM realiza 37ª Corrida Tiradentes em Manaus

Manaus (AM)- Estão abertas as inscrições para a 37ª Corrida Tiradentes, promovida pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em comemoração aos 185 anos da corporação.

A versão adulta da corrida, destinada a pessoas a partir de 16 anos, terá os percursos de 5km, 10km e 21.097,5 metros, que terão como Regras de competição as Normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A competição está marcada para o dia 21 de abril, com largada às 5h30, na avenida das Torres.

A coordenação também promove a Corridinha Tiradentes, voltada ao público infantil de 1 a 15 anos de idade, no dia 16 de abril, às 16h30, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste.

O evento é uma das mais tradicionais corridas pedestres do Amazonas e deve reunir mais de 5 mil atletas profissionais e amadores, militares ou civis. A previsão é que 2.500 atletas participem da Corrida neste ano, e 500 crianças, na Corridinha.

Valores

As taxas de inscrição para as provas de 5km e 10km têm valor de R$ 85; para a prova de 21,097km, a inscrição é no valor de R$ 115.

Para esclarecer dúvidas ou obter informações técnicas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: corridas@endurancemanaus.com.br.

Todos os inscritos na prova receberão o “Kit do Atleta”. A entrega da Cortesia será feita somente nos dias 19 (das 14h às 20h) e 20 de abril (das 10h às 14h), em local a definir, em Manaus.

Já para a Corridinha, os atletas inscritos receberão o kit do evento no dia 16 de abril, das 11h às 15h, no local do evento. O kit de participação será composto por: sacola, viseira, camisa oficial do evento e número de peito. O material somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição.

Inscrições – As inscrições podem ser realizadas pelos sites:

http://www.endurancemanaus.com.br/eventos-corridinha-tiradentes-2020-22.php

https://www.ticketagora.com.br/Evento/29620/XXXVII-CORRIDA-TIRADENTES-E-MEIA-MARATONA-TIRADENTES?origem=assessocor

https://www.ticketagora.com.br/e/corridinha-tiradentes-2021-30161

