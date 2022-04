Faar visita Codajás (AM) para fomentar esporte e lazer

Codajás (AM) – Para celebrar os 84 anos da Terra do Açaí, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou uma visita ao município de Codajás (a 240 quilômetros da capital), com representantes do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Na ocasião, o medalhista olímpico, Sandro Viana e o campeão do mundo, Ediglê Farias, marcaram presença em escolas locais e participando de eventos esportivos pela cidade.

“É uma honra ter a oportunidade de parabenizar o município de Codajás pelos seus 84 anos de história. E para celebrar este momento, tivemos a nossa equipe estratégica traçando planos e ouvindo as demandas da população. A cidade está na rota do Pelci, onde iremos futuramente implementar mais um núcleo do projeto, incentivando com que mais crianças e jovens possam praticar uma modalidade esportiva”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Reforçando as palavras do diretor-presidente, Sandro Viana falou sobre a necessidade de ocorrer reuniões com a população e revelou como a cidade decidiu comemorar o aniversário.

“Codajás aproveitou o aniversário da cidade para comemorar com uma corrida de rua, ou seja, escolheu o esporte para abrilhantar essa data especial, não existe forma mais significativa para nós que estamos envolvidos com o cotidiano esportivo. É importante destacar que não estivemos aqui apenas para prestigiar, mas também para ouvir as demandas da população e traçar estratégias para o esporte”, destacou Sandro Viana, coordenador de atletismo no Pelci.

Ex-zagueiro e campeão mundial pelo Internacional, em 2006, Ediglê Farias, frisou sobre o trabalho que o Pelci vem realizando, citando o exemplo de São Gabriel da Cachoeira, destacando a importância da iniciativa para as crianças e os jovens do estado.

“Assim como em São Gabriel da Cachoeira, fizemos a captação de jovens para o projeto e no mesmo dia mais de 200 foram matriculados, em Codajás sentimos a mesma sensação do público. Nossa vinda nos faz acreditar que em breve teremos futuros atletas para o alto rendimento, conseguimos ver potencial dos jovens aqui e esperamos desenvolver um trabalho que beneficie toda população”, comentou Ediglê.

Núcleos

Atualmente, o Pelci conta com sete núcleos ativos na capital, com diversas modalidades esportivas, a exemplo do CDC da Compensa, com luta olímpica e futebol; Arena Amadeu Teixeira com futsal, jiu-jitsu, vôlei, handebol e basquete; Vila Olímpica de Manaus, com atividades de atletismo; Campo do Prosamim, no Santo Agostinho, Escola Estadual Solon de Lucena, como núcleo para os estudantes da rede de ensino; Campo do Passarinho, com futebol e vôlei; e Arena do Monte com aulas de jiu-jitsu e futebol.

No interior do Amazonas, o Pelci anunciou recentemente seu primeiro núcleo, em São Gabriel da Cachoeira, e ainda neste ano anunciará núcleos em Tabatinga, Codajás, Fonte Boa, Humaitá e Envira.

