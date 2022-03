Em entrevista, Jorge Oliveira destaca avanços para o esporte do Amazonas

Manaus (AM)- O diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira, destacou o esforço empreendido para elevar o nível do esporte amazonense para patamares superiores durante entrevista à Rádio Agência Amazonas.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima pela oportunidade de estar como diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Sabemos que o nosso desafio é grande, estamos empenhados em desenvolver nossos projetos, dar suporte aos atletas e melhorar a qualidade de vida do cidadão”, afirma Jorge Oliveira.

Como diretor-presidente da Faar, foi responsável por 55 visitas estratégicas aos municípios do interior. Por meio de reuniões, o gestor coordenou a elaboração dos editais: Mais Esporte no Interior e o Jogos no Interior Mais Esporte, além da criação do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que contempla a Escolinha nos Bairros, Mais futevôlei e Campeões na Vila.

“Uma de nossas filosofias é fazer com que nossos projetos tenham a cara do amazonense. Pois desta forma, temos a consciência de que estaremos mais conectados aos nossos conterrâneos, dando mais oportunidades para que o alto rendimento seja fomentado em médio e longo prazo”, afirmou o diretor-presidente da Faar.

Foram criados programas socioesportivos como a Escolinha nos Bairros, Campeões da Vila e a Escolinha Mais Futevôlei nos Bairros. Todos os projetos encontram-se na agenda de trabalho do Pelci, que desde a sua criação, originalizou-se como uma espécie de projeto guarda-chuva.

Através de patrocínios, a Faar participou ativamente da trajetória de diversas modalidades no Amazonas. Clubes de futebol profissional, tanto no masculino como no feminino, foram contemplados na gestão de Jorge Oliveira. Federações olímpicas e não olímpicas também tiveram apoio governamental, que aqueceu o cenário desportista do estado com a criação de projetos como o Bolsa Esporte e o Voo Campeão.

“Nosso papel é atingir o objetivo de elevar o esporte amazonense ao alto rendimento. A ideia é simples, pois se nos nossos projetos, um aluno não conseguir atingir um nível pedido para altas performances, nós iremos dar as ferramentas corretas para que essa pessoa seja uma campeã no convívio social”, explicou Jorge Oliveira.

Esporte e Saúde

Com a chegada da pandemia, o Governo do Amazonas se estruturou para atender à população de todas as formas possíveis. Desta maneira, o governo estadual trabalhou na propagação da vacinação em massa, que contou com campanhas de sucesso, como o exemplo da vacinação premiada, que incentivou a população amazonense a completar o ciclo vacinal, alinhando esporte e saúde.

Elevando a assistência ao povo, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento em parceria com a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM), potencializou o projeto RespirAR e, em quase sete meses, já realizou mais de 80 mil atendimentos para pacientes que tiveram sequelas da Covid-19. Com o sucesso, o programa que oferece serviço gratuito de fisioterapia e educação física, já está renovado para 2022.

“Nós temos histórias surpreendentes dentro do RespirAR. Graças ao projeto, tivemos exemplos de pacientes que tiveram o pulmão comprometido, fizeram o tratamento, se recuperaram e adquiriram um hábito esportivo. Poder estar na linha de frente destes acontecimentos e ajudar de forma significativa na vida dessas pessoas, não só lhes devolvendo a saúde, mas dando a oportunidade para fazer atividades esportivas, é o ponto principal quando falamos da junção de esporte e saúde que o projeto RespirAR tanto almeja em sua filosofia”, concluiu Jorge Oliveira.

