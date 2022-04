Obras de recapeamento noturno são intensificados em Manaus

Manaus (AM) – Com novas frentes de obras na cidade, a Prefeitura de Manaus avança com os serviços de recapeamento asfáltico no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.

Os trabalhos, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), estão acontecendo no período noturno com o intuito de melhorar a trafegabilidade nas ruas da capital amazonense e causar menos impactos aos condutores e pedestres.

Na noite desta segunda-feira (4), o novo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, acompanhou os serviços realizados nas ruas 8 e Rodrigues Torres, que receberam primeiro a fresagem do asfalto e, na sequência, a nova camada asfáltica.

“Estamos assumindo a pasta com muita responsabilidade. Vamos nos empenhar e realizar uma gestão de excelência. Junto com toda a equipe da Seminf somos mais fortes e dessa forma iremos entregar para Manaus a infraestrutura merecida, como foi determinado pelo prefeito David Almeida”, disse o secretário.

Ainda na zona Centro-Sul, a Seminf trabalha em vias do conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, onde cerca de oito vias estão sendo atendidas. Já no bairro Nossa Senhora das Graças, as vias do conjunto Vieiralves também estão recebendo novo asfalto.

Na manhã desta terça-feira (5), as ruas Apurui e Dr. Thomas estão na programação com obras de recomposição do pavimento.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Márcio Melo / Seminf

Leia Mais

Wilson Lima anuncia pavimentação de ramais que vai beneficiar mil famílias

Ponte Rio Negro recebe obras de pavimentação

Bolsonaro promete licença prévia para repavimentação da BR-319 até julho