Wilson Lima anuncia pavimentação de ramais que vai beneficiar mil famílias

Os ramais da Cooperativa e do Pau Rosa, localizados na BR-174, serão pavimentados, com investimentos de R$ 98,2 milhões. O anúncio foi feito, durante evento no ramal da Cooperativa, pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (28), e vai beneficiar mil famílias de agricultores. A ação acontece por meio do Manaus+Agro, fruto de parceria entre Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

Com a cooperação, o Estado vai ceder recursos humanos e insumos para assistência e capacitação de agricultores familiares e apoiar com fomento as cadeias de piscicultura, olericultura, fruticultura e produção animal na área rural da capital.

“É importante que haja essa parceria com a Prefeitura, principalmente com o setor primário. Essa é uma parceria lá de trás, para a distribuição de ração, e que hoje a gente concretiza aqui com a pavimentação do ramal do Pau Rosa e o ramal da Cooperativa, para garantir não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social também”, destacou Wilson Lima.

Os trabalhos nos ramais começam em julho, após o período chuvoso e com o fim do processo licitatório das obras. O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância da pavimentação das vias para o escoamento da produção.

“Vocês estão vendo a situação desse ramal. No ano passado a Prefeitura fez todo esse ramal. No verão você trafega maravilhosamente. Nós vivemos uma realidade diferente quando chega a chuva. Vem os buracos. Trouxemos vocês aqui para ver a realidade do produtor rural, realidade que estamos transformando com essa parceria”, frisou o prefeito.

Ramais

O ramal do Pau Rosa, localizado no KM 21 da BR-174, e o ramal da Cooperativa (que fica no KM 14 do ramal do Pau Rosa) serão pavimentados com investimentos de R$ 98,2 milhões, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

As obras vão incluir serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização. Os ramais, que serão alargados e terão acostamento de cada lado, seguem o padrão Dnit.

Esse novo padrão, seguido na gestão do governador Wilson Lima, garante maior durabilidade para a obra, menos necessidade de retrabalho e de manutenção e maior segurança para motoristas e demais usuários destes ramais.

Famílias beneficiadas

O ramal do Pau Rosa possui 32 quilômetros de extensão, além de outras 20 subvicinais ao longo da sua extensão. Conta com mais de 550 famílias no entorno, entre produtores rurais e residentes. Na área, destacam-se a produção de hortaliças e frutas, extração de madeira/artesanato, pecuária de pequeno porte e piscicultura.

O ramal possui uma escola, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o prédio da Associação dos Moradores e uma feira comunitária.

Já o ramal da Cooperativa possui 33,5 quilômetros, com 22 subvicinais ao longo de sua extensão, que vai até o rio Tarumã, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Por não ter sistema de drenagem e asfalto, a via apresenta problemas que dificultam o trânsito de moradores e escoamento da produção. O fluxo de veículos é intenso e pelo ramal circulam carros de passeio, pick-ups, motos, ônibus escolares e caminhões do tipo baú, dentre outros.

A principal atividade econômica do ramal, onde residem mais de 450 famílias, consiste na agricultura e na criação de galinhas poedeiras e de corte, nas granjas situadas ao longo do ramal. O ramal da Cooperativa possui três escolas, dois postos de saúde e um posto policial.

Luciano Oliveira, o Falcão, é comerciante e está na região há 10 anos. Ele também é produtor rural e piscicultor e emprega oito funcionários diretamente. “O asfalto vai desenvolver não só a cadeia produtiva como também a parte social. Isso vai impactar muito positivamente na parte de saúde, as escolas, vai ter uma melhoria muito grande aqui”, disse.

Investimento em ramais

Desde 2019, a gestão do governador Wilson Lima já concluiu 16 ramais com investimento de R$ 129.325.987,43, beneficiando cinco municípios. Foram 127,60 quilômetros pavimentados dentro das melhores práticas da engenharia, afirmou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Com um montante de R$ 588.110.399,09, o Governo do Estado está executando neste momento mais 50 ramais, o que corresponde a 562,89 quilômetros, em 24 municípios, entre obras em andamento, em licitação, a iniciar ou planejadas.

Assistência técnica e fomento – De acordo com o Termo de Cooperação Técnica firmado entre Estado e Prefeitura, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf e ADS) vão ceder recursos humanos; realizar cursos, treinamentos e eventos para difusão de tecnologias e para capacitação de agricultores e técnicos; fornecer alevinos; divulgar ações, destacando sua importância para o setor primário, e os seus resultados junto aos agricultores familiares dos polos rurais de Manaus.

O produtor rural José Maia, que tira o sustento da família com a produção de banana e peixe, elogia a iniciativa. “Isso era tudo o que nós esperávamos, estamos muito contentes. O agronegócio está chegando na nossa porta”, comemorou.

Caberá à Prefeitura de Manaus, representada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), selecionar agricultores familiares nos polos rurais do município; fornecer alimentação durante as ações; apoiar com equipes técnicas; fazer ações de divulgação e mobilização nas comunidades beneficiadas com os cursos e treinamentos; divulgação de resultados; mobilização, orientação e assistência técnica aos agricultores familiares, visando dinamização das cadeias produtivas elencadas; emissão de relatório trimestral das ações, com avaliação e controle.

