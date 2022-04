Criminosos fazem a “limpa” em UBS de Manaus

Manaus (AM) – Mais uma unidade de saúde foi invadida e furtada por criminosos em Manaus. O alvo da vez foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) Gebes Medeiros, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, na última terça-feira (5). No momento do crime, não havia ninguém no local.

Segundo informações, os ladrões invadiram a unidade durante a madrugada, arrancaram a porta e levaram TV, computadores e outros objetos de valor.

Não é a primeira vez que o local é assaltado. Em novembro de 2021, a UBS já havia sido alvo de criminosos.

Devido o crime, os atendimentos foram suspensos na terça e só foram retomados na manhã desta quarta-feira (6), após a manutenção na cidade.

A reportagem do EM TEMPO procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) para saber se haverá um aumento da segurança no local. No entanto, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Outras UBS alvos de criminosos

Ema março, três UBSs tiveram a fiação elétrica furtadas, em Manaus. A UBS Armando Mendes, localizada na rua Aragarças, nº 786, no Manoa, zona Norte, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) localizado na rua J, quadra 64, número 7, no bairro São José, zona Leste, tiveram o fornecimento de energia totalmente prejudicado, impossibilitando o atendimento aos usuários.

Já a policlínica Dr. Antônio Comte Telles, localizada na rua J, s/nº, também no bairro São José, zona Leste, onde parte da instalação elétrica foi furtada, impediu funcionamento do Laboratório Distrital Leste, o SAE (Serviço de Atendimento Especializado), a farmácia e a Estratégia Saúde da Família L 07.

