Turistas de SP são assaltados enquanto faziam foto no Mercado Adolpho Lisboa

Manaus (AM) – Um casal de turistas foi alvo de criminosos, no último sábado (5), enquanto posava para uma foto na frente do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus.

O momento do “bote” dado pelos suspeitos, que levaram um cordão utilizado pelo homem, foi registrado pela câmera de um homem que registrava o momento.

Nas imagens é possível visualizar os dois criminosos observando a movimentação do local e, em seguida, um deles aborda o turista e puxa o cordão. O comparsa dá apoio a ação e a dupla foge logo depois. O casal é do interior de São Paulo.

O vídeo teve alta repercussão nas redes sociais e as imagens dos suspeitos foram compartilhadas com mensagens de indignação dos manauaras.

Quem reconhecer a dupla pode colaborar com o trabalho das autoridades denunciando de forma anônima pelos números 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Até o momento, os suspeitos não foram presos.

Leia Mais

Suspeitos de fazer arrastão em Manaus são presos pela PM

Nas últimas 24 horas, 18 pessoas são presas com drogas e armas no AM

Indicadores de crimes reduziram nos últimos seis meses, aponta SSP-AM