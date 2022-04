Rodrigo Guedes apresenta leis municipais em braille e áudio descrição

Segundo Guedes, essa é a primeira vez que as legislações recebem traduções para pessoas com deficiência visual

Manaus (AM) – Durante o evento de comemoração ao Dia Nacional do Braille, que ocorreu no dia 8 de abril, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) recebeu o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus (CMM) traduzido em braille. A comemoração ocorreu na quinta-feira (7), no Teatro da Instalação, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A frente da 23º Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPCD), Rodrigo Guedes recebeu o regimento interno da Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município em braille, que devem ser apresentados aos vereadores na próxima semana. Além da tradução em forma física, as legislações também contam com faixas de áudio e e-books adaptados para pessoas com deficiência visual. As entregas foram feitas pelo gerente da Biblioteca Braille, Gilson Pereira.

Segundo Guedes, essa é a primeira vez que as legislações recebem traduções para pessoas com deficiência visual, sendo um momento histórico e de grande avanço.

“Isso é inclusão e acessibilidade. Agora, pessoas com deficiência visual que quiserem ter acesso a esses conteúdos poderão acessar os serviços com a tradução adequada. É um momento histórico, pois essa é a primeira vez que as legislações recebem tradução em Braille, pretendemos disponibilizar as demais legislações por meio de áudio descrição e leitura em braille. Essa é mais uma forma de permitir a inclusão para todos”, disse.

