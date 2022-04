Armado, Delegado Pablo rebate fala de Lula e o “convida” para uma visita em casa

O deputado federal Delegado Pablo Oliva (União Brasil – AM) publicou nas redes sociais um vídeo em que mostra uma arma enquanto “convida” o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência da República, para visitá-lo.

“Todo mundo sabe, Lula, que você é uma pessoa acostumada a incitar a violência, semear o ódio, a incentivar pessoas a quererem invadir propriedade alheia. Quero te dizer que a minha casa, na minha presença e na minha ausência, é protegida por Deus, pelo meu arcanjo Miguel, mas também pelos homens e mulheres de bem que aqui vivem. Se quiser visitar minha casa pode vir, aqui, você e todos são bem-vindos”, disse o deputado ao mostrar uma pistola.

O vídeo foi gravado como uma resposta a uma fala de Lula durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

“Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado. E fossem 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele”, disse o ex-presidente.

A fala foi sobre como pressionar deputados sobre projetos e propostas. “A gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer e vai ter que ensinar à sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer pra vocês, com todo carinho, que fazer ato público em frente ao Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado”, falou Lula.

Veja o vídeo do deputado Pablo rebatendo fala de Lula:

Leia mais:

Alckmin se filia ao PSB, saúda petistas e diz que Lula é esperança do Brasil

PoderData: Lula tem 41%; Bolsonaro, 32%; Ciro, 7%; Moro, 6%

Lula espera novo encontro com Alckmin e PSB na próxima semana