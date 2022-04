Amazonas recebe 3 mil pistolas 9mm para reforçar segurança no estado

Manaus (AM) – Uma remessa com mais de 3 mil pistolas 9mm pousou, na manhã deste sábado (9), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. As armas da marca Beretta, de origem italiana, foram adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e fazem parte dos investimentos feitos por meio do programa Amazonas Mais Seguro.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, explicou que as armas serão destinadas para as polícias Civil e Militar.

“Este é o segundo lote da aquisição aqui do Estado. A pistola Beretta vem para substituir o armamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, uma aquisição de mais de 10 mil pistolas. E, em 30 dias, vamos receber o terceiro lote”, disse.

Ainda de acordo com o general Mansur, o armamento vai reforçar o trabalho das equipes nas ruas. “Essa grande aquisição vai dar mais segurança para os nossos policiais na sua grande missão, que é combater a criminalidade aqui no nosso Amazonas”, enfatizou.

