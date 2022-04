Vídeo: criminoso assalta ônibus e acaba morto pela população em Manaus

Um foi morto, dois fugiram e outro foi preso pela polícia; as imagens são fortes

Manaus (AM)- No início da noite desta sexta-feira (8), um assalto a ônibus acabou em morte para um dos criminosos na cidade de Manaus.

Quatro elementos entraram no ônibus da linha 011, que faz itinerário Tarumã em direção ao Centro da cidade, e assaltaram os passageiros. Um homem, identificado como David Bezerra de Azevedo, de 17 anos, foi espancado pelos passageiros e morto na entrada do Tarumã, zona Oeste.

Segundo informações de testemunhas, eles estavam armados e agiram com violência contra as vítimas. O motorista passou mal e precisou ser amparado por outras pessoas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Dois fugiram pela área de mata que serve como rota de fuga para outros assaltos e outro participante foi preso pela polícia.

Horas depois a família do homem morto esteve no local e o identificou. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para a sede.

Estiveram na ocorrência os policiais do Batalhão Ambiental e da 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM).

Vídeo forte:

