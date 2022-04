Corpo de Dança do Amazonas divulga programação comemorativa ao mês da Dança

Eventos abertos ao público vão acontecer no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação

Manaus (AM) – Experiências coletivas, mostras e apresentações artísticas fazem parte da programação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em homenagem ao Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril. As atividades vão acontecer no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação, com acesso gratuito mediante o comprovante de vacinação atualizado.

Nesta quinta-feira (14), às 20h, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresenta o espetáculo “TA – Sobre Ser Grande”, com direção de Mário Nascimento, no Teatro Amazonas. No sábado (16), às 19h, as atividades acontecem no Teatro da Instalação, que irá receber uma ocupação artística do CDA, seguida de bate papo entre o elenco, acadêmicos do curso de dança e o público em geral.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, enfatiza a importância do evento para democratizar a dança e enaltecer os profissionais que atuam na área.

“A dança é uma arte que pode ser acessível a todos e a programação do CDA vem para fortalecer ações neste sentido. Assim como o teatro e a música, a dança no nosso Estado conta com um elenco talentoso que atua há 24 anos, promovendo, divulgando e fortalecendo ações voltadas para dança”, afirma o titular da pasta.

Educação

Como parte do calendário comemorativo, o CDA promove, ainda, a quinta edição do projeto “Dança, Arte, Escola: Um Espetáculo Didático”, que consiste na interação dos alunos da rede pública com os profissionais da dança no Estado. As atividades vão acontecer entre os dias 25 e 27 de abril, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, no Centro).

“O projeto incentiva a formação de plateia, além de levar conhecimento aos alunos sobre o profissional da dança, o fazer artístico. Tem um caráter educacional e também de formação de plateia”, comenta o produtor do CDA, Wallace Heldon.

Após as apresentações, os alunos vão participar de grupos de bate-papo com os profissionais envolvidos, para esclarecer dúvidas, trocar experiências e adquirir conhecimento.

No dia 28 de abril, às 19h, é a vez do lançamento do projeto audiovisual “Palavras em Movimento”, criado em homenagem ao poeta amazonense, Thiago de Mello, falecido em janeiro deste ano.

“Será um evento aberto ao público, com apresentação do CDA e, ao final, um bate-papo que, entre outros assuntos, serão tratados sobre o uso da tecnologia na dança, o vídeo-dança”, esclarece o produtor.

