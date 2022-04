Ministros inconfiáveis

Com apenas oito deputados federais e três senadores no Congresso Nacional, o Amazonas está longe de conseguir se impor politicamente para resolver questões da maior importância para o Estado, como a conturbada questão das ameaças constantes ao modelo Zona Franca de Manaus.

Mas, o pior é o Estado confiar na palavra e no compromisso de ministros que, na verdade, viram as costas para a população amazonense tão logo encerram suas cenas teatrais em que apertam mãos de autoridades e parlamentares da região para, logo a seguir, traí-los com comportamentos distantes da ética pública.

É ilustrativo o caso Paulo Guedes, ministro da Economia. Em audiência com o governador Wilson Lima, na presença do presidente Jair Bolsonaro, garantiu a reedição, em março, do decreto que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25% e atropelou as excepcionalidades da ZFM asseguradas na Constituição.

Guedes não só manteve o decreto, como insistiu em suas maldades contra o Estado ao renovar seus ataques ao polo de concentrados de refrigerantes da ZFM. Quando interpelado pela imprensa do Sul e do Sudeste, ele ironiza e alfineta os incentivos fiscais concedidos às empresas que operam no Parque Industrial de Manaus.

Como Guedes, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, é outro que surfou em demagogias durante o tempo em que comandou sua antiga pasta. Prometeu mundos e fundos acerca da BR-319, mas, hoje, pré-candidato ao governo de São Paulo, nem por sonhos quer saber da rodovia. Foi mais um a trair a confiança do povo do Amazonas.

Leia mais:

Nova corrida ao Supremo

Ataque à indústria de concentrados de ZFM ‘é coisa de menino birrento’

Ninguém acredita mais em obras na BR-319 até o fim de 2022. E Hamilton Mourão ? Vai ‘comer a boina’?