Ninguém acredita mais em obras na BR-319 até o fim de 2022. E Hamilton Mourão ? Vai ‘comer a boina’?

Boicotada no orçamento da União para 2022, a BR-319, que liga o Estado do Amazonas a Porto Velho e ao Sul do país, não deverá ser revitalizada, sobretudo no Trecho do Meio, nem no próximo verão e tampouco em 2023, de acordo com a lentidão do imbróglio jurídico que trava a concessão do licenciamento ambiental para as obras de conclusão da rodovia.

Lideranças empresariais e parlamentares ouvidos pela coluna não acreditam que o processo de revitalização avance nos meses vindouros. O desnudamento do orçamento secreto, pelo Supremo Tribunal Federal, mostra que o instrumento de cunho eleitoreiro criado pelo Governo Federal destina recursos para tudo, menos para a BR-319.

Ante à gravidade da situação, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, poderá até “comer a boina” no final deste ano, por conta de promessa que fez no início de 2019, quando jurou que “comeria a boina” se a rodovia não fosse completamente asfaltada até o final do governo Jair Bolsonaro.

Orçamento politiqueiro

Segundo o jornal O Globo, o orçamento secreto do Ministério da Defesa, atendendo a emendas de senadores e deputados, já destinou recursos até para a construção de quadras esportivas e campos de futebol em estados como Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia, mas para a BR-319, nada.

O orçamento era administrado pelo general Braga Neto, que deixou a pasta para cuidar da sua pré-candidatura a vice-presidente da República, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição.

Os recursos contemplam, relativamente, o programa Calha Norte, mostrando uma aparente preocupação com a Amazônia, mas não destina nada a obras na BR. O dono de gordas fatias do programa é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que só beneficiou o seu estado, o Amapá.

20 milhões ao social

O governador Wilson Lima lança, na manhã de hoje, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, um edital da ordem de R$ 20 milhões para investimento em projetos socioassistenciais de Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Os recursos são do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e devem atender iniciativas que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O edital será lançado, às 11h30, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Tupinambá, 119, bairro Cidade Nova, zona oeste de Manaus.

Na ocasião, serão entregues seis veículos para instituições do setor social que tiveram projetos aprovados em edital do FPS, do ano passado. Só com esses veículos, o investimento foi da ordem de R$ 869,8 mil.

Wilson Lima forte

A janela partidária conferiu grande musculatura ao governador Wilson Lima e a sua nova legenda, o União Brasil.

O União ganhou 75% do tempo de TV e sete minutos e meio de inserções, tudo graças ao tamanho do partido na Câmara dos Deputados.

Com isso, Wilson se fortalece na atual pré-disputa eleitoral com um forte leque de alianças envolvendo União Brasil, PL, PSC, Republicanos, Avante, Patriotas, PTB, PSB, PMN, PRTB e PP.

Volta às presenciais

Na onda da flexibilização cada vez mais acentuada das medidas de restrições sanitárias, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) propôs à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa o fim das sessões híbridas e o restabelecimento das reuniões totalmente presenciais na Casa.

Para ele, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, e o avanço da vacinação da população em todo o Estado, devem estimular a Mesa Diretora do Poder a rever as sessões híbridas adotadas no Parlamento a partir de 2020.

Nada de greve

Até agora, a posição do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Valdemir Santana, é contrária à greve geral de 110 mil trabalhadores anunciada pelo vereador Sassá da Construção Civil (PT) para sexta-feira (8).

A manifestação, se ocorrer, será apenas de protesto contra o decreto do Governo Federal que reduziu a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25%, causando incalculáveis perdas ao Parque Industrial de Manaus.

PDL urgente

Em discurso, o deputado federal Zé Ricardo (PT/AM) pediu celeridade na votação do decreto presidencial que altera a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 25%.

Para Zé, além de mortal à Zona Franca de Manaus, a redução linear do IPI fará com que o país deixe de arrecadar R$ 73 bilhões, o que é reconhecido até por técnicos do Ministério da Economia.

Nova configuração

Com a janela partidária, encerrada na última sexta-feira, 13 deputados trocaram de legendas e alteraram a configuração político-partidária da Assembleia Legislativa do Amazonas.

O União Brasil detém agora a maior bancada do Parlamento Estadual com cinco representantes: Roberto Cidade, Joana D’arc, Adjunto Afonso, Saullo Viana e Fausto Júnior. A seguir, aparece o PL com os deputados Cabo Maciel, Delegado Péricles, Tony Medeiros e Therezinha Ruiz.

Com três representantes, aparece também o Republicanos com João Luiz, Mayara Pinheiro e Dermilson Chagas, seguido pelo PSC com dois membros: Alessandra Campêlo e Dr Gomes. O PV também ficou com dois representantes: Carlinhos Bessa e Álvaro Campelo.

Wilker Barreto mudou-se para o Cidadania e Ricardo Nicolau trocou o PSD pelo Solidariedade.

Beto Simonetti

Contemplando Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do deputado Saullo Vianna (União Brasil), a Aleam aprovou ontem a concessão da Medalha Ruy Araújo ao novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Alberto Simonetti Cabral Neto.

Érico Desterro

A exemplo de Simonetti, também o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, será homenageado com a Medalha Ruy Araújo da Aleam, atendendo a projeto de autoria do deputado Belarmino Lins (PP).

A distinção a Desterro foi subscrita pelos deputados Roberto Cidade (União Brasil), Carlinhos Bessa (PV), Joana Darc (União), João Luiz (Republicanos) e Serafim Corrêa (PSB).

Posse de Jean

Acontecerá na próxima sexta-feira (8), em sessão solene no Teatro Amazonas, a posse do advogado Jean Cleuter Mendonça na Presidência da OAB-AM.

Jean comandará a entidade no triênio 2022/2023/2024 na companhia da vice-presidente Aldenize Aufiero, da secretária-geral Omara Gusmão, do tesoureiro Sérgio Cruz e do secretário-geral adjunto Plínio Nogueira.

Euler regente

O cirurgião plástico Euler Ribeiro Filho foi eleito regente do capítulo de mamoplastia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Com o título, o médico amazonense passa a ser o primeiro do Estado a responder, em nível nacional e internacional, sobre decisões teóricas relacionadas ao tema, como escolha de congressistas médicos para ministrar os simpósios da Sociedade, por exemplo.

Estado de emergência

Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos (PT) pediu que o Governo do Estado decrete estado de emergência no Amazonas em razão da forte enchente deste ano.

De acordo com ele, já é desesperadora a situação de milhares de famílias ribeirinhas principalmente em municípios situados nas calhas dos rios Purus e Juruá.

Sinésio pediu também que o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida oficiem ao Governo Federal solicitando ajuda para o combate aos estragos causados pela avassaladora subida das águas no Estado.

OIM faz doações

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) contemplou a FVS-RCP e a ES-AM com a doação de equipamentos para fortalecer as ações de saúde no plano de coberturas vacinais de migrantes em Manaus.

Entre os equipamentos estão dois aparelhos de ar-condicionado, seis câmaras conservadoras de vacinas, 110 caixas térmicas, 30 termômetros digitais específicos para monitoramento de temperatura em freezers e caixas de vacinas e 850 bobinas térmicas.

