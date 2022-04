Saúde monitora atividades dos núcleos de Segurança do Paciente de hospitais de Manaus

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), realizou, nesta terça-feira (12), mais uma reunião bimestral para monitoramento das atividades dos núcleos de Segurança do Paciente de 37 unidades hospitalares das redes pública e privada de saúde em Manaus.

O monitoramento é realizado por meio da Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss), na FVS-RCP.

A reunião contou com representantes de núcleos de Segurança do Paciente no auditório da sede da FVS-RCP, em Manaus.

Os indicadores de segurança do paciente são medidas que visam identificar e monitorar eventos adversos ou riscos na prestação dos cuidados de saúde, que podem ocasionar consequências indesejadas aos pacientes

Os indicadores são avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). E incluem a prevenção de lesão na pele por pressão resultante da pressão prolongada sobre a pele; queda; cirurgia segura e identificação do paciente.

O diretor-técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, destaca que a reunião bimestral, com os representantes de Núcleos de Segurança do Paciente, objetiva realizar a orientação técnica para as unidades quanto ao desenvolvimento dos planos de Segurança do Paciente.

“Trata-se basicamente da sistematização das ações que esses núcleos vão aplicar, durante o ano, para reduzir os riscos dentro dos ambientes de saúde”, afirma o diretor.

Segundo a coordenadora do Ceciss/FVS-RCP, Evelyn Campelo, a reunião também trata da avaliação das práticas de Segurança do Paciente que são desenvolvidas.

“Essa avaliação visa checar quantos protocolos estão sendo desenvolvidos pelas equipes e a efetividade dessas ações”, afirma Evelyn.

A enfermeira Brena Beira Mar, responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Rio Negro, destaca que uma equipe de profissionais atuando com Segurança do Paciente contribui para a melhoria dos processos intra-hospitalares.

“A partir do momento que é implantada a cultura de Segurança do Paciente, são estabelecidos processos e rotina que salvam vidas, visando garantir a qualidade na assistência prestada”, ressalta Brena.

Para a também enfermeira do Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM), 2º tenente Ariane Galvão, que integra o núcleo de Segurança do Paciente do hospital, a aplicação dos protocolos impacta diretamente no estado do paciente dentro da unidade hospitalar.

“São protocolos que, muitas vezes, o paciente não conhece. Como enfermeira, eu reitero que o núcleo de Segurança do Paciente é extremamente fundamental para que o paciente tenha restabelecida a saúde; e que os profissionais trabalhem com segurança”, afirma Ariane.

Participantes

Entre os representantes dos núcleos de Segurança do Paciente da rede pública de saúde que participaram da reunião de monitoramento estão: Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Hospital e Maternidade Chapot Prevost, Maternidade Alvorada, Instituto da Mulher Dona Lindu, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste, Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Norte.

Também participaram da reunião representantes do Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM). Pela rede particular de saúde participaram representantes dos núcleos de Segurança de Paciente do Hospital Beneficiente Portuguesa, Hospital Rio Negro e Hospital Rio Amazonas.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Justiça Federal proíbe Gabriel Monteiro de fiscalizar hospitais armado

Visa Manaus realiza inspeção e avaliação dos riscos sanitários em hospitais da cidade

Monitoramento contra Dengue, Zika e Chikungunya no AM deve ser intensificado