Firmado contrato para lançamento de biografia de egresso do sistema socioeducativo no AM

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, o titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Emerson Lima, e a representante da editora Miolo Mole, Laís Maciel, assinaram, na quarta-feira (13), o contrato de publicação de livro biográfico do egresso do sistema socioeducativo, Henrique Ferreira.

A assinatura ocorreu durante encerramento da capacitação do programa Criança Protegida, no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Intitulado “A vida é um desafio: um recomeço”, o livro conta a história do egresso do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, desde a infância até os dias atuais, incluindo o cumprimento da medida socioeducativa.

Raine Luiz/Sejusc

A assinatura contou com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto.

“Me emociona muito ver histórias como a do Henrique, imagina pra vocês que fazem parte dos Centros Socioeducativos e estão lá na ponta. O Henrique é a prova do esforço e do comprometimento de cada um de vocês, que estão aqui trabalhando nesse processo de reeducação e reinserção social”, disse Wilson Lima.

O secretário Emerson Lima, titular da Sejusc, contou que os técnicos observaram que o jovem tinha o sonho de escrever a biografia, e, a partir daí, procuraram uma editora para viabilizar os procedimentos para a publicação.

“Esse processo durou uns seis meses. Toda semana, as equipes de psicólogos, pedagogos e diretores que acompanham o interno se reuniam de forma virtual com os técnicos da editora. Hoje já temos o livro pronto para publicação”, disse o gestor.

Trabalho biográfico

De acordo com o adolescente de 17 anos, a ideia para de passar para o papel a sua própria história surgiu por meio da sugestão de uma antiga diretora da unidade socioeducativa. Durante o evento, ele se emocionou ao relembrar desse processo de escrita.

“Ainda não estou acreditando que esse sonho está se tornando realidade. Meu sentimento é de gratidão a todas as pessoas que me apoiaram e acreditam intensamente em mim. Agradeço à minha família, ao sistema socioeducativo, em especial, aos servidores do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente”, disse o jovem autor.

Para a coordenadora educacional da editora paulista Miolo Mole, Laís Maciel, a meta é dar suporte ao sonho de Henrique.

“Ele quer alcançar novos adolescentes. Ele quer que a história dele seja propagada. E como propagar? Através de um livro. É uma história comovente, muito emocionante, ficamos muito felizes de sermos esse intermédio para poder alcançar outros adolescentes”, afirmou a representante.

*Agência Amazonas

