Centro cirúrgico da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta é reinaugurado em Manaus

Manaus (AM) – O Governador Wilson Lima reinaugurou, nesta terça-feira (2), o Centro Cirúrgico da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Com a obra, a instituição passa a realizar cirurgias dermatológicas de alta complexidade, além das pequenas e médias, e implementa o regime de hospital-dia, o que possibilita a internação do paciente por até 12 horas. A revitalização faz parte do programa Saúde Amazonas.

“Esse processo faz parte da reformulação que estamos fazendo na nossa rede de saúde. Essa estrutura permite a realização de procedimentos de cirurgias dermatológicas de alta complexidade, e com um nível de precisão e de recuperação do paciente muito melhor, dando condições melhores de trabalho para os profissionais envolvidos nesses procedimentos”, afirmou o governador.

Transformada em unidade hospitalar em 2021, a Fuham precisou passar por adequações em seu centro cirúrgico, para que sua estrutura permitisse a realização de cirurgias mais complexas, assumindo a missão de ser um centro de referência com assistência ambulatorial e hospitalar em média e alta complexidades.

“A Fundação Alfredo da Mata é uma unidade que tem expertise nessa área e nada melhor do que garantirmos a segurança do paciente em cada cuidado. E com essa entrega para a população, nós vamos ter resultados mais ampliados e resolutivos para o estado do Amazonas”, comentou a secretária de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud.

A unidade, vinculada à SES-AM, conta com uma estrutura de 288,07 metros quadrados, que foi readequada e passa a contar com sala de biópsia, curativo cirúrgico, consultório médico, sala de preparo do paciente, sala administrativa, enfermaria com quatro leitos, sala de material estéril, sala de expurgo e duas salas operatórias.

As obras foram planejadas e executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). “Fizemos o projeto e executamos as obras civis da unidade como a parte elétrica e hidráulica, pintura, piso e toda instalação de salas para poder receber dois centros cirúrgicos de alta complexidade”, explicou o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo.

Referência

A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta é referência em hanseníase, dermatologia avançada e cirúrgica, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), assim como também promove atividades de prestação de serviços, desenvolvimento científico e tecnológico, ensino e pesquisa em sua área de atuação e é responsável pelo programa de cirurgias dermatológicas no Estado do Amazonas.

“A revitalização desse espaço é fundamental para dar um atendimento de qualidade à sociedade, pois trabalhamos com uma média de 80% da demanda do câncer de pele do estado”, disse o diretor da Fuham, Carlos Alberto Chirano.

A solenidade de reinauguração contou com a presença do deputado estadual Dr. Gomes e do vereador Daniel Vasconcelos.

