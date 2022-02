Ex-marido de Naiara afirma que vê mais a cantora no “BBB 22” que época de casados

Separado de Naiara Azevedo há sete meses, Rafael Cabral anda vendo a ex atualmente muito mais do que na época de casados.

O caso

A brincadeira é feita porque o empresário não tem desgrudado os olhos da TV para ver a cantora 24 horas por dia no “Big Brother Brasil 22“.

Primeiro, porque os dois possuem uma relação de carinho e amizade. E, segundo, cabe a ele gerenciar a carreira da confinada.

“É verdade, estou vendo a Naiara atualmente muito mais (risos). Temos uma maturidade muito grande quanto a nossa relação. Somos amigos, nos respeitamos muito. Além disso, somos sócios, já nos falávamos sempre. Mas agora, aqui no escritório, as dez televisões ficam ligadas no pay per view do “BBB 22”, acompanhando tudo que ela está fazendo. Também baixei o Globoplay no meu celular e estou falando com você aqui de olho na tela”, diverte-se Rafael.

Tamanha ligação entre eles o faz até criar confusões mentais, de vez em quando, sobre a forma como se refere à ex-mulher.

“Temos uma relação incrível. E ainda tudo é muito fresco na minha cabeça. Tem horas que me pego falando da “minha esposa“, disse ele.

Acompanhar os desdobramentos do reality show da TV Globo, principalmente em um paredão como ela se encontra, passou a fazer parte também das estratégias que Rafael e a equipe planejam para a artista.

“Há algum tempo, conversei com o empresário do Israel e Rodolfo (ex-participante do “BBB 21”), um amigão. Ele já tinha me alertado: “Se Naiara ficar 90 dias, são 90 dias sem dormir, então se prepare”. A gente fica confinado junto, de fato“, disse ele.

Rafael e Naiara se separaram em agosto de 2021. Na época do término, a voz do hit “50 reais” fez um post no Instagram para reforçar que o amor entre eles não acabou, mas se transformou em amizade.

“Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! Decidimos, por hora, por um fim em nossa relação. Não por que acabou o amor, mas sim porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade! Em algum momento, nos desencontramos na vida a dois, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou. Não tenho arrependimentos“, escreveu a cantora na época.

