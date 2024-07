Jovem tem parada cardíaca e morre após ver homem ser executado a tiros

Goiás (GO) – A jovem Kamyle Queiroz, de 18 anos, morreu após ter uma parada cardíaca ao ver um homem ser assassinado a tiros em uma distribuidora de bebidas de Quirinópolis, Goiás, no último domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, Kamyle foi socorrida pelos clientes do estabelecimento e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Os criminosos entraram na distribuidora e realizaram disparos contra um jovem de 23 anos.

Nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, é possível verificar o momento que Ênio Emerenciano da Silva, de 23 anos, percebe a presença dos atiradores e tenta correr. Ênio estava comprando cervejas quando uma moto com duas pessoas parou em frente ao estabelecimento.

Um dos suspeitos desceu da moto, entrou na distribuidora e efetuou cerca de seis disparos contra o Ênio, fugindo em seguida.

O jovem de 23 anos foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou morto ao hospital. A Polícia Civil investiga o caso e realizou perícia no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. Os suspeitos seguem foragidos.

A PM informou que Kamylle foi socorrida por populares e levada a um pronto-socorro do município em parada cardiorrespiratória. Ela passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu e morreu no hospital.

*Com informações do Metrópoles

