Família de Zezinho Corrêa se emociona durante visita a memorial de homenagem a cantor

Manaus (AM)- O Memorial “Eternamente Zezinho Corrêa”, inaugurado nesta terça-feira (8), pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, emocionou familiares, amigos e visitantes.

O memorial, que está instalado na Sala de Música e Dança do Teatro Amazonas, conta a trajetória do artista que fez bater forte o coração de fãs em todo o Brasil.

Na abertura da visitação, a família do artista esteve presente e se emocionou com a homenagem. Irmã, filho e sobrinhas do cantor ficaram comovidos ao ver o painel que conta, em ordem cronológica, parte da história de Zezinho. O falecimento do artista completou um ano no domingo (6).

O filho do artista, Olin Corrêa, considera justa e gratificante a homenagem a seu pai que foi um dos responsáveis por difundir a cultura amazonense em todo o mundo.

“Ter o rosto dele, ter a história dele, eternizada no Teatro Amazonas é uma excelente homenagem. Muito mais que merecida e eu fico extremamente feliz e honrado de ver uma homenagem tão linda”, disse Olin.

O memorial também conta com figurinos especiais do acervo do cantor e ainda um vídeo com momentos que marcaram a vida e a carreira do artista amazonense.

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, também esteve presente no Memorial e convidou o público para visitar e conhecer a exposição sobre o artista.

“É uma justíssima homenagem de iniciativa do Governo do Amazonas. O Zezinho foi uma personalidade amazonense que sempre mostrou as nossas raízes, a nossa cultura e levou o nome do Amazonas em todas as suas apresentações. Então eu aproveito para convidar a todos para conhecerem o espaço e essa linda homenagem”, disse o secretário.

Como visitar

Para ter acesso ao espaço, é preciso agendar uma visita ao Teatro Amazonas em www.cultura.am.gov.br ou www.teatroamazonas.com.br. A visitação acontece de terça a sábado, das 9h às 15h, com entrada gratuita para amazonenses, mediante comprovação.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Leia mais:

Rematrículas para Liceu Claudio Santoro estão abertas em Manaus e interior

Confira a lista de indicados ao Oscar 2022

Cultura brasileira está há um ano sem o talento de Zezinho Corrêa