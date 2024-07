Dois homens são presos por estuprar sobrinhas no Amazonas

O crime ocorreu no município de Tonantins, interior do Amazonas

Dois homens que não tiveram as identidades reveladas, foram presos nesta quinta-feira (25), por abusar sexualmente das próprias sobrinhas, de 9, 13 e 16 anos. O crime ocorreu no município de Tonantins, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, a adolescente de 16 anos, só após ter saído de casa, temendo pelas irmãs que lá continuaram convivendo com os supostos abusadores, comunicou o Conselho Tutelar do município sobre o que acontecia com ela e com as suas irmãs.

“Ela disse, em escuta especial, que era abusada sexualmente pelos autores desde os 9 anos de idade. Depois eles começaram a praticar o mesmo crime contra as outras vítimas. Todos conviviam na mesma residência”, falou o delegado.

Conforme o delegado, todas elas foram ouvidas em escuta especial e, diante da gravidade, foram representadas pelas prisões preventivas dos dois autores.

Procedimentos

Os dois homens responderão por estupro de vulnerável e ficarão à disposição da Justiça.