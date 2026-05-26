DEHS

Segundo a Polícia Civil, crime teria sido motivado por vingança e envolvimento com o tráfico de drogas.

Manaus (AM) – Após 11 anos foragido, Alex Alves Santos, de 39 anos, foi preso nesta terça-feira (26) por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital amazonense.

O homem é acusado de homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio. Os crimes ocorreram em 4 de janeiro de 2014 e tiveram como vítima João Paulo dos Santos, conhecido como “Gago” ou “Grilo”.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, a motivação do crime estaria relacionada à vingança e ao tráfico de drogas. Conforme as investigações, no dia anterior ao homicídio, João Paulo teria esfaqueado o irmão do suspeito durante uma briga.

“No dia do crime, João Paulo caminhava em via pública acompanhado de dois amigos, quando foi surpreendido pelo suspeito. A vítima ainda tentou reagir e entrou em luta corporal com o autor, mas acabou sendo atingida pelos disparos. Mesmo após cair no chão, continuou sendo alvejada à queima-roupa”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, João Paulo sofreu cerca de 14 perfurações por arma de fogo e morreu no local.

Suspeito também tentou matar testemunhas

A investigação aponta que Alex também atirou contra as duas pessoas que acompanhavam a vítima, incluindo uma pessoa que estava com um bebê de colo. As vítimas conseguiram fugir e sobreviver.

“O autor deixou o local em uma motocicleta após os disparos”, informou Ricardo Cunha.

Semanas após o homicídio, uma das testemunhas sobreviventes sofreu um novo atentado. Conforme a DEHS, Alex e um comparsa conhecido como “Foguinho” teriam tentado matar a testemunha para impedir que ela colaborasse com as investigações.

As investigações também apontam o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas na região da Colônia Terra Nova.

Suspeito ficará à disposição da Justiça

Alex Alves Santos responderá por homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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