Corpo de paraquedista é encontrado próximo ao Cacau Pirêra

Manaus (AM) – O corpo de Ana Carolina Silva, paraquedista que estava desaparecida desde esta sexta-feira (15), foi encontrado próximo ao Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus). Ela fazia parte de um grupo, de quatro paraquedistas, que foi atingido pela forte chuva durante o salto e precisou fazer um pouso de emergência.

A família da paraquedista esteve no local para o reconhecimento do corpo, que foi removido pela equipe de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM).

Ana foi encontrada na manhã deste sábado (16). Foto: Reprodução

Na sexta-feira mesmo, dois homens foram resgatados com vida após o pouso. Além de Ana, outro paraquedista segue desaparecido. Os agentes das forças de segurança continuam a realizar as buscas para localizá-lo.

O corpo de Ana Carolina foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmaram a informação.

