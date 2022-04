No Maracanã, Flamengo bate o São Paulo por 3 a 1 pelo Brasileirão

O próximo adversário do Rubro-Negro é o Palmeiras, na quarta-feira (20), também no Maracanã, em jogo antecipado da quarta rodada

Rio de Janeiro (RJ) – Na primeira partida como mandante pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1, com gols de Gabi, Isla e Arrascaeta; Calleri descontou para o Tricolor. Mais de 60 mil pessoas estiveram no estádio para ver o Flamengo chegar aos 4 pontos e ficar, momentaneamente, na segunda colocação da tabela.

O próximo adversário do Rubro-Negro é o Palmeiras, na quarta-feira (20), também no Maracanã, em jogo antecipado da quarta rodada do Brasileiro. O São Paulo, por sua vez, tem compromisso pela Copa do Brasil, onde joga contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela terceira fase.

Hoje teve gol do Gabigol

Gabigol foi quem inaugurou o placar do jogo. A bola chegou em Lázaro, que deu assistência perfeita para o atacante, que finalizou rasteiro. O empate do São Paulo saiu nos minutos finais do primeiro tempo. Rafinha cruzou para Calleri, que subiu mais alto que Rodinei. Na primeira finalização certa, o Tricolor empatou.

Já no segundo tempo, veio o desempate. Isla recebeu de João Gomes e deu uma de ponta: driblou para o meio e finalizou de esquerda, no canto do goleiro Jandrei. Para completar, Arrasca deixou sua marca após raspar um chute de Marinho. 3 a 1 e três pontos para o Flamengo.

*Com informações de Lance!

