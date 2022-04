Analista de desempenho é contratado pelo Amazonas FC

Manaus (AM)- O Amazonas Futebol Clube fechou com mais um reforço para sua comissão técnica. Trata-se do analista de desempenho João Antônio, que chega ao clube após exercer a função de auxiliar técnico no São Joseense, durante a disputa do Campeonato Paranaense deste ano e vai trabalhar pela primeira vez com o comandante aurinegro, Rafael Lacerda.

“Espero agregar e auxiliar da melhor maneira possível no trabalho do professor e atender as expectativas. Estou muito feliz com o convite do clube e chego para esse desafio com o intuito de somar com a parte teórica, de tecnologia, trazendo o máximo de informações para que o Lacerda possa tomar as melhores decisões”, declarou Antônio.

João Antônio Mello dos Santos tem 25 anos e nasceu na cidade de Yokohama, no Japão. Ele já foi auxiliar técnico do Luverdense-MT e treinador de equipes de base do Londrina-PR, além de ter comandado o time principal do Rolândia.

É formando em Educação física, possui as licenças C e B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e cursos de análise de desempenho.

“É um profissional com um bom currículo. Apesar da pouca idade possui experiências importantes na carreira, além de já ter trabalhado com nosso auxiliar técnico, Rafael Santiago, em duas oportunidades. A gente espera que ele possa somar ao trabalho da comissão que aqui está”, avaliou o executivo de futebol da Onça-pintada, Ângelo Márcio.

O Amazonas estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17) contra o Humaitá-AC, às 17h (de Manaus), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Será a primeira participação do aurinegro em competições nacionais.

*Com informações da assessoria

Fotos: Jadison Sampaio/AMFC

Edição Web: Bruna Oliveira

