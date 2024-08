Um homem ficou ferido após o muro de um condomínio desabar no Beco São Francisco, comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, neste domingo (11).

De acordo com testemunhas, o muro do condomínio em construção não aguentou o volume da água, já que chovia no momento do acidente, e desabou em cima de duas casas.

O morador de uma das residências acabou machucando o pé ao tentar fugir do local. O condomínio ainda não se pronunciou sobre a situação.