Parque Cidade da Criança em Manaus realiza Festa de Páscoa

A ação contou com apresentações da fanfarra da Vila da Barra, distribuição de chocolates, presença do coelhinho da Páscoa e brincadeiras

Manaus (AM) – OFundo Manaus Solidária, da Prefeitura de Manaus, realizou nesta segunda-feira, 18, a desde às 8h, a Festa de Páscoa no parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, para 600 alunos da rede municipal de ensino.

Crianças do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) também participaram do evento que contou apresentações da fanfarra da Vila da Barra, distribuição de chocolates, presença do coelhinho da Páscoa e brincadeiras.

Diversas secretarias da prefeitura participaram do evento como Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semjel), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), além do apoio da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Igrejas cristãs realizam espetáculos para celebração da Páscoa em Manaus

Páscoa sem chocolate? Grupos procuram opções ao chocolate tradicional

Espetáculo gratuito de teatro anima sábado de Páscoa em Itacoatiara