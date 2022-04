Espetáculo gratuito de teatro anima sábado de Páscoa em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Ele é mudo, mal humorado, porém cheio de habilidades extraordinárias. Estamos falando do Palhaço Feupuudo, que pela primeira vez entra em turnê pelo interior do Amazonas.

Com apresentação gratuita marcada para este sábado de Aleluia, (16), às 17h, na sede da Associação Mãos Solidárias, em Itacoatiara, município distante 270,7 km de Manaus, o ‘Sarau do Feupuudo: na estrada’ promete muitas surpresas para o público presente.



Vivido pelo artista amazonense, Marcos Efraim, o palhaço monta um sarau para exibir ao mundo as “habilidades” extraordinárias que tem, numa narrativa fantasiosa para expressar os aborrecimentos de quem não vê a vida somente pelo lado bom.

Contemplado com o prêmio Amazonas Criativo, do Governo do Estado do Amazonas, essa é a primeira vez que o artista leva o espetáculo de clown para o interior do Estado. Para ele, essa é uma oportunidade de mostrar o trabalho para um público fora de Manaus. “É um passo a mais na minha carreira”, destaca.

A produtora da montagem, Ananda Sarah, conta que a equipe fará um cortejo pelos arredores de onde será a apresentação, antes do espetáculo começar.

“Após a apresentação em Itacoatiara, passaremos também em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, mas ainda estamos fechando datas e locais”, adianta.

Para essa apresentação em Itacoatiara, Efraim destaca que trouxe inovações em áudios e dois números novos. “Meu amigo Ajota Takashi (Belém-PA) refez todos os áudios do espetáculo adicionando mais textos de uma narração para outra e ainda colocamos dois números novos”, disse.

A sinopse do espetáculo diz que o palhaço é mal humorado, mas ele arranca muitas risadas da plateia. Efraim conta que as apresentações nas cidades seguem um modelo, porém sempre surgem ideias novas e o espetáculo se molda ao ambiente. “O espetáculo vai se moldando conforme as coisas que aparecem. Por exemplo, em Paricatuba apareceu um cachorro no meio de um dos números e ele já foi introduzido na cena onde faço uma dança, e por aí vai”, conta aos risos.

A turnê já passou pela Vila de Paricatuba em Iranduba, e nas próximas semanas será apresentada em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. No último mês de março, o “Sarau do Feupuudo” foi apresentado em Belém (PA). O projeto foi contemplado pelo Edital Prêmio Amazonas Criativo, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).

