Igrejas cristãs realizam espetáculos para celebração da Páscoa em Manaus

Manaus (AM)- Em celebração à Páscoa, espetáculos, peças e cantatas são realizadas por igrejas cristãs na cidade de Manaus, neste domingo (17). Da região Norte ao Sul da cidade é possível encontrar apresentações que são abertas ao público com o intuito de transmitir mensagens de reflexão e esperança ao retratar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo.

A igreja Chama Church vai apresentar o espetáculo “Tetelestai”. O evento é gratuito e ocorrerá no prédio da igreja, localizado na avenida Bispo Pedro Massa, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

O espetáculo acontecerá nos seguintes horários: das 9h, 11h (em espanhol), 17h e 19h, com duas horas de duração.

De acordo com o apóstolo da igreja, Richard Mattos, o propósito do espetáculo é despertar e inspirar as pessoas para receber e viver a mensagem do amor de Cristo, que foi escrita no Calvário através do seu sangue.

“Jesus ao morrer declarou a mesma expressão na Cruz do calvário, Ele disse: “Tetelestai” está consumado, a dívida está totalmente paga, não precisamos continuar sendo prisioneiros dos nossos pecados, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar plena liberdade”, explicou.

A igreja Chama Church vai apresentar o espetáculo “Tetelestai”

Ele falou, ainda, sobre o sentido da Páscoa. “O significado é que Jesus está vivo! Ele venceu a morte para nos dar esperança e a vida Eterna”, afirmou.

Os interessados precisam se inscrever, gratuitamente, e escolher o horário desejado por meio do link https://bityli.com/NuFfW.

A igreja Evangélica Assembleia de Deus, Raiz 1, apresenta, também, a Cantata de Páscoa “Acima de Todos os Reis”. Com entrada gratuita, o evento acontece na própria igreja, localizada na Avenida Silves, n. 1161, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. O horário do evento está marcado para as 18h:30.

Conforme o Pastor Joás Emiliano, o objetivo é mostrar a verdade da história de Jesus Cristo, todos os milagres que ele fez, e que sua morte na cruz do Calvário foi a maior demonstração de amor.

“A Cantata vai revelar que devido o homem ter pecado lá no início de tudo, através de Adão e Eva, o homem estava condenado eternamente, mas Jesus veio a esse mundo, nasceu, cresceu, sofreu, morreu por todos os nossos pecados nos proporcionando a salvação e ressuscitou, trazendo esperança para cada um de nós. Jesus foi vitorioso na cruz, ele venceu por todos nós, ele ressuscitou, e se Jesus vive eu posso crer no amanhã, eu tenho a oportunidade de recomeçar, de sonhar, realizar, eu tenho a oportunidade de salvação”, disse.

Conforme o Pastor Joás Emiliano, o objetivo é mostrar que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi a maior demonstração de amor.

Já a Nova Igreja Batista vai apresentar, no domingo, o espetáculo “Como garantir a vida eterna”. O evento acontece na própria denominação, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus e terá quatro sessões. A entrada é gratuita e os horários são ás 08h, 10h:30, 16h e 19h:30.

Segundo o Pastor da igreja, Leandro Caiado, que está à frente do espetáculo, o propósito é levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, ainda mais em um momento oportuno, pois tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil essa é uma data em que as pessoas mais vão à igreja.

“É para toda família e para todos os credos, para todas as denominações, igrejas, todos estão convidados, serão vários horários justamente para que tenha bastante espaço pra todas as pessoas que desejarem vir e acreditamos que estaremos cumprindo a ordem de Jesus de levar a sua mensagem mais longe”, disse.

Além disso, Caiado destacou sobre o contexto da Páscoa, sua representação e importância para os cristãos.

“Para os judeus a paz era comemorada com o maior sacrifício do ano, onde um cordeiro era sacrificado e o seu sangue representava o pagamento dos pecados do povo. Quando Jesus veio ele veio ser o cordeiro definitivo, por isso que João Batista disse: “Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. E foi por isso que Jesus morreu na Páscoa, provando que ele era o cordeiro de Deus e seu sangue derramado nos deu o perdão dos pecados. A sua ressurreição provou que ele tinha poder sobre a morte. Então, a Páscoa é celebração, é louvor, é gratidão pela obra de Jesus por nós”, afirmou

Edição Web: Bruna Oliveira

