Sine Manaus oferta 216 vagas de emprego para diversas áreas

Manaus (AM)- O Sine Manaus, oferta 216 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (19) de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul.

Os demais serviços (Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-desemprego) serão realizados normalmente nos postos do shopping Phelippe Daou e galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, Centro.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – consiste em efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – desenvolver estratégias de lojas para aumentar a quantidade de clientes, expandir o tráfego nas lojas e otimizar a rentabilidade. Atingir os objetivos de venda treinando, motivando, orientando e dando feedback para o pessoal de vendas. Garantir altos níveis de satisfação dos clientes por meio de serviço excelente.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências em construção civil;

Atividades – auxiliar nas rotinas administrativas da obra, envolvendo processos de admissão, demissão e fechamento de ponto, acompanhar a compra de materiais e controlar fluxo de caixa e notas fiscais. Acompanhar as obras avaliando a qualidade e cumprimento do prazo dos serviços.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – trabalhar operando caminhões equipados com o guindaste tipo Munck; Dirigir estes veículos transportando cargas pesadas e também manusear o Munck durante processos de montagens.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Motorista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Direção Defensiva atualizado;

Atividades – transportar os colaboradores em serviços externos; efetuar e controlar registros de quilometragem do veículo de apoio bem como registro de paradas; Realizar quando necessário, serviços de entrega e protocolo de documentos, para as áreas internas e externas da empresa; Manter sigilo das informações recebidas e de documentos confidenciais; Garantir a integridade física ao transportar as pessoas; Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo o veículo sempre que possível limpo, abastecido e em condições de uso; Utilizar o EPI adequado de acordo com o tipo de risco; Atender os requisitos/ orientações descritos no Pame (Plano de Atendimento Multo de Emergência) em caso de sinistro.

Vaga disponível até 26 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

20 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria atualizado (não sendo aceito cursos EAD) e curso de Informática Básica.

Atividades – realizar controle de acesso, ronda perimetral e revista com bastão eletrônico.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Pedagogia;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a equipe de logística, supervisionar o adequado armazenamento dos produtos, planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando a sua identificação, localização e manuseio;

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Designer de Mídias e Marketing

Escolaridade – cursando ensino superior em Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar peças criativas para mídias digitais; Documentar e desenvolver processos de design como: jornadas, workshops, criar novas soluções com base em feedback de usuários e atuar de forma direta na publicidade em geral da empresa.

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, fazer análise de documentos fiscais, organizar a documentação referente a contabilidade da empresa e fazer fechamentos fiscais.

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Controladoria

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na administração de contratos de permutas junto a área comercial, classificar, contabilizar e baixar permutas e outras despesas, prestar auxílio na elaboração de relatórios de controle de gastos e auxiliar no processo de fechamento contábil.

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Nutrição

Escolaridade – ensino técnico completo em Nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou ensino técnico Financeiro;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar levantamentos e controles de transações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa, contas a pagar e receber.

Vaga disponível até 28 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de atendimento ao cliente;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; Movimentar mercadorias; Entregar e coletar encomendas; Controlar a qualidade dos serviços prestados.

Vaga disponível até 25 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente Operacional

Escolaridade – ensino superior em Administração ou áreas afins completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de atendimento ao cliente;

Atividades – Planejar atividades nos comércios varejista, atacadista e de assistência técnica; Atender clientes; Administrar e estruturar equipes de trabalho; Gerenciar recursos materiais e financeiros, contratos e projetos.

Vaga disponível até 25 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer balancetes, calcular impostos, classificar contabilidade, analisar e lançar contas e folhas salariais.

Vaga disponível até 25 de abril de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos.

Atividades – realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga

2 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com serviços gerais e ter perfil de liderança;

Atividades – liderar, coordenar e administrar equipes de serviços gerais nos contratos hospitalares e administrativos.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e Nr-35 (Trabalho em Altura) atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – Auxiliar o eletricista na instalação ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 20 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Ferramentaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com corte em aço e curso de Metrologia atualizado;

Atividades – produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Fresador Ferramenteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência em desenho técnico e metrologia;

Atividades – Trabalhar diretamente na máquina fresadora, confeccionando peças em aço em geral.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador de Rastreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria ”A” e ter disponibilidade de horário;

Atividades – instalação, manutenção e retirada de aparelho rastreador.

Vaga disponível até 20 de abril 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização; planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 19 de abril de 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

*Com informações da assessoria

