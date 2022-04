“Travessia com segurança” chega ao bairro São Jorge

Manaus (AM)- A ação educativa “Atravesse na Faixa”, foi realizado pela Prefeitura de Manaus e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã desta segunda-feira (18) na avenida São Jorge, zona Oeste.

A atividade foi executada por educadores do IMMU, que levaram aos pedestres e motoristas a mensagem de trânsito seguro e mais humano, como também a orientação de redução de velocidade e redobrar a atenção ao se aproximar de uma faixa de travessia.

“Os educadores estão percorrendo todas as zonas da cidade, nas ruas, escolas e empresas privadas, para levar a mensagem de trânsito seguro e salvar vidas, aos motoristas e estudantes. O foco da prefeitura é a redução dos acidentes envolvendo pedestres, que é a parte mais frágil no trânsito, por isso, estamos fazendo esse trabalho de conscientização para realmente termos um trânsito mais seguro e mais humano”, informou a chefe do setor de Educação para o Trânsito do IMMU, Hanara Souza.

Para o industriário André Toledo, as mensagens sobre as regras de trânsito e travessia segura têm sido essenciais, porque mostram as ações voltadas ao trânsito seguro e redução de acidentes.

“O trânsito seguro é uma condição que os motoristas deveriam nos proporcionar a todo momento, assim como os pedestres devem seguir as regras de travessia e juntos fazermos um trânsito melhor e seguro”, disse.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação / IMMU

Leia mais:

Vereador do AM sofre acidente de trânsito em rodovia

Três acidentes de trânsito são registrados no sábado de aleluia

Colisão entre carros deixa trânsito congestionado