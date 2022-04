Colisão entre carros deixa trânsito congestionado em avenida de Manaus

Manaus (AM) – Uma colisão entre três carros deixou o trânsito carregado na avenida Dom Pedro, zona Oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (8).

A colisão, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), aconteceu nas proximidades da Casa de Apoio Lar de Maria, no sentido Alvorada/Dom Pedro, por volta das 7h13.

Agentes do IMMU foram acionados para controlar o tráfego. Dois dos três carros ficaram com a traseira e a dianteira destruídos. Apesar da violenta colisão, não há informações sobre feridos.

Caminhão invade comércio e deixa feridos em Manaus

Na tarde de quinta-feira (7), um motorista de um caminhão pipa perdeu o controle e invadiu um comércio na rua Desembargador Filismino Soares, Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (7). A esteticista, Érica Santos, estava trabalhando no local e sofreu ferimentos no braço.

De acordo com o motorista, o veículo falhou no freio no momento em que descia a rua. O caminhão desceu descontrolado e invadiu a faixada do comércio.

