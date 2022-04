Vereador do Amazonas sofre acidente de trânsito na rodovia AM-010

O carro do vereador de Itacoatiara Sóstenes Adiel colidiu contra um caminhão

Manaus (AM) – O vereador de Itacoatiara, Sóstenes Adiel Totti, sofreu um acidente de carro na noite de sexta (8), na rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara.

O carro com o vereador se chocou contra um caminhão de carvão. Conforme informações divulgadas, o veículo de grande porte invadiu a contramão e atingiu o carro de Totti. Após o impacto, o caminhão caiu uma ribanceira.

O condutor do veículo pesado não possuía habilitação para conduzir o caminhão e o caso será investigado pela delegacia de Itacoatiara. Mesmo com o acidente, os passageiros e os motoristas tiveram apenas escoriações.

A equipe de assessoria do vereador, por meio de postagem nas redes sociais, esclareceu que o parlamentar e seus familiares estão bem apesar do acidente. O vereador explicou que não houve danos físicos. “Graças a Deus estamos todos bem, não sofremos nenhum dano nem perda física, foram apenas danos materiais”, disse.

Totti destacou que aguardará a investigação da polícia para que se sejam esclarecidos os motivos que levaram ao acidente.

“Tenho certeza da proteção e do livramento de Deus, mesmo com todos, sãos e salvos, foi um momento muito tenso que quero esquecer. Confio no trabalho Polícia Civil e da Justiça para que tudo se resolva como tem que se resolver”, finalizou.

Leia mais:

Três acidentes de trânsito são registrados na manhã deste sábado em Manaus

Motociclista colide contra um micro-ônibus alternativo em Manaus

Colisão entre carros deixa trânsito congestionado em avenida de Manaus

Edição web: Jonathan Ferreira