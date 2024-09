Filho de policial é encontrado morto e nu após ser torturado por criminosos

Filho de um policial militar reformado do Distrito Federal, o motorista de aplicativo Rogério Guimarães Pinheiro, de 42 anos, foi encontrado morto pela irmã na tarde de segunda-feira (2).

A vítima estava com as mãos amarradas para trás, sem roupas e com marcas de tortura. O crime aconteceu na quadra QNO 5, no Setor O, em Ceilândia (DF).

Câmeras de um comércio local filmaram dois homens entrando na residência em um horário compatível com o crime. A Polícia Civil do DF (PCDF) vai analisar as imagens para saber se podem ser suspeitos. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Além de sinais de espancamento no rosto, o corpo dele possuía marcas de sufocamento. Após encontrar o corpo do rapaz, o pai da vítima percebeu que os criminosos levaram da cena do crime um celular e a televisão. O veículo dele, no entanto, permaneceu na garagem.

Vizinhos e familiares relatam que o homem vivia um relacionamento muito conturbado com a atual companheira, envolvendo brigas e ofensas. A última vez que viram Rogério Guimarães Pinheiro com vida foi no início da tarde de domingo (1). Moradores próximos não ouviram barulhos diferentes.

*Com informações do Metrópoles

