Polícia

Outros dois integrantes da quadrilha de assaltos estão sendo procurados pela polícia

João Vitor dos Santos Lopes, de 22 anos, foi preso na quarta-feira (20) suspeito de integrar uma quadrilha responsável por vários roubos em ônibus do transporte coletivo de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o grupo tinha como principais alvos as linhas 128 e 130.

De acordo com as investigações do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), a ação criminosa mais recente atribuída ao grupo aconteceu no dia 11 de maio, dentro de um ônibus da linha 418.

A polícia informou que João Vitor é investigado por participação em diversos assaltos praticados contra passageiros e trabalhadores do transporte público da capital.

Foto: Divulgação / PC-AM

Outros dois suspeitos identificados como Luiz Paulo de Souza Santos e Marcelo dos Santos Ananias ainda estão sendo procurados.

A Polícia Civil divulgou imagens da dupla e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja repassada pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc, além do 197, da PC-AM, e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Foto: Divulgação / PC-AM

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