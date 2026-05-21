Polícia

Familiar afirmou que o relacionamento era conturbado e que já temia um desfecho trágico

O relacionamento entre Tatiana Reis de Oliveira, de 42 anos, e o ex-marido, Joabe da Silva Oliveira, era marcado por brigas constantes e uso de drogas, segundo relatou o cunhado do suspeito, Helevir Ferreira Silva, de 49 anos. Tatiana foi morta com mais de 20 facadas na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus. Após o crime, Joabe foi espancado até a morte por criminosos da área.

Em entrevista, Helevir afirmou que a família já temia que a relação terminasse em tragédia por conta do comportamento agressivo do casal e das constantes discussões.

“Quando ele não estava usando droga, era uma pessoa calma, mas a bebida e o uso de drogas deixavam ele transtornado e agressivo. Era uma relação extremamente conturbada”, disse.

De acordo com o cunhado, Tatiana também era usuária de drogas e os dois viviam entre términos e reconciliações ao longo de aproximadamente dois anos de relacionamento.

“A gente não está tentando justificar o que aconteceu, mas era uma relação muito complicada, cheia de ameaças e agressividade dos dois lados. A família já esperava um desfecho ruim”, afirmou.

Helevir contou ainda que o casal morava anteriormente no bairro Colônia Terra Nova, mas precisou se mudar após Joabe se envolver em uma confusão. Conforme o relato, o suspeito teria esfaqueado um homem ao tentar defender Tatiana de uma suposta agressão.

“Ele foi tomar as dores dela em uma situação e acabou esfaqueando um rapaz. Depois disso, eles saíram do bairro e foram morar no Novo Israel”, relatou.

Suspeito enviou mensagens antes do crime

O cunhado revelou ainda que Joabe mandou mensagens dias antes do assassinato afirmando que estava sendo ameaçado por pessoas que queriam matá-lo.

“Eu falei para ele sair daquela situação, voltar para a casa da mãe dele e deixar essa relação para trás, porque aquilo ia terminar em tragédia”, contou.

Segundo Helevir, o suspeito chegou a apagar as mensagens após a conversa. Ele também disse que, na quarta-feira (20), poucas horas antes do crime, foi comemorado o aniversário de 41 anos de Joabe.

“Ele mandou mensagens dizendo que amava a família e falando sobre problemas no relacionamento”, disse.

Crime

Tatiana Reis de Oliveira foi atacada dentro da casa onde morava com as filhas, na rua Professora Maria J. Brigídio. Segundo informações da polícia, ela foi atingida por mais de 20 golpes de faca em várias partes do corpo.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, mas não resistiu aos ferimentos. Durante o ataque, Joabe também esfaqueou as duas filhas de Tatiana: uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 23 anos.

Após cometer o crime, Joabe foi capturado por criminosos da área e espancado até a morte em frente à residência onde Tatiana morava.

Veja vídeo:

Casal vivia relação marcada por brigas e drogas, diz cunhado de homem que matou ex-mulher a facadas em Manaus pic.twitter.com/sgxfhXlY3f — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 21, 2026

Leia mais

Mulher é morta com mais de 20 facadas pelo ex-marido em Manaus; suspeito é assassinado por criminosos

Policial civil é preso após atirar contra dois colegas dentro de viatura