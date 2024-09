Homem que engravidou a própria filha é preso no AM

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (11), por estupro de vulnerável contra a sua filha, de 15 anos. A prisão ocorreu na zona urbana do município de Itapiranga, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, os abusos sexuais começaram em 2022, quando a vítima tinha 13 anos, e ela chegou até a engravidar em decorrência do crime. O homem foi preso preventivamente em maio deste ano, mas recebeu o benefício de liberdade provisória em julho, com a condição de não se aproximar da vítima e das testemunhas do caso.

“Entretanto, chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar do município que o homem teria voltado a frequentar a casa da vítima e, inclusive, dormia no local em algumas ocasiões e havia a possibilidade da violência sexual estar acontecendo novamente”, falou o delegado.

Segundo o delegado, após a denúncia recebida, a equipe policial realizou novas investigações que confirmaram a veracidade dos fatos, e, nesta quarta-feira, se deslocaram até a zona urbana do município, onde prenderam o autor.

“A conduta da mãe da adolescente também está sendo apurada desde a época da primeira prisão do autor, mas com os novos fatos, ficou explícito que a genitora agiu de forma conveniente”, contou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

