Homem é morto a tiros e tem parte de orelha arrancada em Manaus

O caso ocorreu na rua Guaiaco esquina com a rua Paraguaia, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus

Um homem identificado como Marcelo Júnior Farias de Amorim, de 27 anos, foi morto a tiros e teve parte da orelha arrancada na noite desta quinta-feira (12), na rua Guaiaco esquina com a rua Paraguaia, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, moradores ouviram disparos de arma de fogo e ao chegar no local encontraram o homem morto com parte da orelha arrancada.

Não há informações da motivação e da autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

