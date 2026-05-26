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Polícia Civil divulgou imagem de Monique Emanuelly da Silva Falcão e pede ajuda da população para localizar a adolescente.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta terça-feira (26), a imagem da adolescente Monique Emanuelly da Silva Falcão, de 15 anos, que desapareceu após sair da escola na segunda-feira (25), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a polícia, Monique foi vista pela última vez após deixar a unidade de ensino localizada na zona norte da capital amazonense.

Polícia reforça que desaparecimento deve ser comunicado imediatamente

A PC-AM destacou que não é necessário aguardar 24 horas para registrar casos de desaparecimento. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer unidade policial com documentos pessoais, informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e uma fotografia atualizada.

Informações podem ajudar nas buscas

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Monique Emanuelly da Silva Falcão seja repassada pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM. As denúncias também podem ser feitas diretamente à Depca pelo número (92) 99962-2441.

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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