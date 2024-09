Calor insuportável: Manaus registra temperatura de 38,4ºC e bate novo recorde, aponta Inmet

O monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que Manaus registrou a temperatura de 38,4ºC, às 15h desta terça-feira (17). O número representa o dia mais quente do ano em Manaus.

Anteriormente, o recorde foi notado na última quarta-feira (11), quando a capital amazonense registrou 38ºC.

Às 14h horas desta terça, a temperatura chegou aos 38,2ºC; um recorde que foi superado uma hora depois.

Foto: Inmet

Dicas

Algumas dicas, passadas por médicos, quando a umidade relativa do ar está baixa são: lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz; procure manter o corpo sempre bem hidratado; beba bastante água, mesmo sem sentir sede; na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo.

Em especial, é necessário ficar atento à hidratação das crianças, idosos e doentes; aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento; evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16h e coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol.

