Após pane no motor, carro é destruído pelo fogo em avenida de Manaus

Manaus (AM) – Um carro, modelo Fiat Mobi, ficou totalmente destruído após uma pane no motor ocasionar um grande incêndio no veículo. O caso aconteceu, na manhã desta quarta-feira (20), na avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, no bairro Chapada, zona Oeste de Manaus, e deixou a via, que é sentido Darcy Vargas, congestionada.

De acordo com o motorista do veículo, que não quis se identificar, ele estava trafegando pela via, quando percebeu que estava saindo fogo da parte da frente do carro. Ao perceber, saiu rapidamente do Mobi e se afastou.

O momento das chamas. Vídeo: Reprodução

O carro foi tomado pelas chamas e 20 minutos depois estava totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conteve o fogo. Apesar da perda material, não houve feridos e o motorista passa bem.

O incêndio iniciou no motor e perícia irá investigar o que ocasionou a pane mecânica.

Veja a live no local:

Mesmo modelo de veículo também foi destruído por chamas

Há dois meses atrás, um mesmo modelo de veículo, Fiat Mobi, também foi destruído após uma pane mecânica. O carro, que era movido a gás, ficou em chamas no dia 9 de fevereiro, na passagem subterrânea do complexo viário do São Jorge. Com perda total, o motorista conseguiu sair a tempo e não se feriu.

A passagem subterrânea liga o bairro São Jorge à avenida Djalma Batista. Por conta da interdição, a área ficou congestionada e os motoristas tiveram que desviar pela avenida Constantino Nery.

