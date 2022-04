Vídeo: carro invade cabana de segurança e atropela sargento em Manaus

Manaus (AM) – O Sargento Vicente foi atropelado por um veículo desgovernado na rua Itaúba, no bairro Jorge Teixeira na zona Leste da Capital, na tarde desta terça-feira (19).

Segundo informações de Policiais da 26ª Companhia Comunitária de Polícia (Cicom) que são amigos dos Sgt. Vicente, ele estava na cabana cumprindo serviço quando um carro de modelo não identificado perdeu o controle e o atropelou na rotatória do Jorge Teixeira.

O acidente causou grande movimentação no local pelos populares, outros policiais que estejam no local fizeram os primeiros socorros ao Sargento e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que continuou o atendimento e o levou para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Quanto ao condutor do veículo, trata-se de um idoso que no momento do acidente ao chegar na rotatória teve um mal súbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), informou que o idoso teve queda de glicose e por isso perdeu o controle do carro. O Sgt. Vicente ele sofreu apenas leves escoriações.

