Jogador do Remo é morto a tiros em Belém e suspeita é de engano

O atacante Ricardinho, de 22 anos, do Remo, morreu, na segunda-feira (7), em Marituba, na região metropolitana de Belém (PA). Além dele, Flávio de Jesus Souza, amigo do jogador, e Davison Braga, também foram assassinados.

Segundo o jornal O Liberal, a suspeita é que as três vítimas morreram por engano. Na ocasião, os jovens estavam sentados na rua, quando um carro passou na frente. Depois, uma pessoa realizou os disparos com uma arma de fogo no veículo.

Inicialmente, a suspeita é de que havia a perseguição de quatro criminosos a um indivíduo que pertencia a uma facção rival. A polícia local ainda está investigando o caso.

O Remo publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do jogador.

“É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento”, diz o comunicado. Ricardo era formado na base do clube paraense e estava emprestado ao Rio Branco-SP.

