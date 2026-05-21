Possível despedida

O nome de Abel Ferreira passou a ser ligado a clubes europeus e também a seleções nacionais.

Leila Pereira afirmou que Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras caso receba uma proposta considerada positiva para a carreira. A declaração foi dada antes da partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, enquanto a presidente comentava as especulações envolvendo o futuro do treinador português. Além disso, ela confirmou que o contrato do técnico não possui multa rescisória.

Segundo Leila, Abel tem liberdade para analisar eventuais oportunidades no futebol internacional, embora siga normalmente no comando da equipe. Ainda assim, a dirigente ressaltou que o treinador mantém contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027.

Nos últimos meses, o nome de Abel Ferreira passou a ser ligado a clubes europeus e também a seleções nacionais. Entretanto, até o momento, nenhuma mudança foi oficialmente confirmada pelo Palmeiras ou pela comissão técnica.

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