Arena Amadeu Teixeira lota para a decisão da Supercopa de Vôlei Feminino 2024

A Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, recebeu na sexta-feira (11), o duelo dos clubes mineiros Gerdau Minas e Praia Clube, válido pela Supercopa de Vôlei Feminino 2024. Com a vitória de 3 sets a 0, o Minas ficou com o título.

A Arena Amadeu Teixeiro, palco do confronto, recebeu um público estimado em cerca de 7 mil pessoas. O evento esportivo inédito que aconteceu na capital amazonense é uma das principais competições do calendário da modalidade no Brasil, realizado desde 2015.

“Receber de forma inédita a Supercopa de Vôlei Feminino é um marco significativo para o nosso estado. Este evento não apenas valoriza o esporte, mas também inspira nossos jovens atletas a sonharem alto. A presença de grandes equipes reforça o compromisso do Amazonas com o desenvolvimento do vôlei feminino”, disse o secretário de Estado de Deporto e Lazer, Jorge Oliveira.

As equipes chegaram para o confronto com o retrospecto de três Supercopas disputadas, sendo duas conquistadas pelo Praia Clube (2019 e 2021) e uma pelo Gerdau Minas (2023). No quarto duelo, sendo a reedição da final do ano passado, o Gerdau levou a melhor, ficando com seu segundo título.

O Gerdal Minas venceu o primeiro set por 25 a 23, o segundo por 25 a 16, e fechou o terceiro e último set com 25 a 18. O troféu Viva Vôlei ficou com Thaísa, eleita a melhor da partida.

