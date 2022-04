Cantor Guilherme SanMello lança videoclipe de “Domingo de Manhã”

Manaus (AM)- O cantor amazonense Guilherme SanMello lança neste domingo (17), nas plataformas de vídeo e streaming de música na Internet, o clipe da música “Domingo de Manhã”.

Nascido em uma família tradicional de músicos amazonenses, Guilherme SanMello é filho do levantador de toadas Edilson Santana, uma das vozes mais importantes do Boi Garantido. “Domingo de Manhã” é o segundo single do cantor a ganhar as plataformas digitais de música e vídeo.

O primeiro, “Na tua mão”, é outra composição própria que surgiu durante o lockdown, em Manaus, em 2020.

Para o artista de 20 anos, o isolamento domiciliar imposto pela pandemia acabou sendo decisivo para que ele entrasse de vez no mundo da música.

O jovem largou o quarto período do curso de Engenharia da Computação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para se dedicar ao sonho de uma carreira musical, até então adormecido em meio à correria da rotina e às cobranças por uma profissional estável.

Mergulhado em referências da Música Popular Brasileira (MPB) e da música afro, Guilherme criou “Domingo de Manhã”. Ele conta que a letra da canção surgiu de forma despretensiosa e é uma homenagem a namorada Geovana Ferreira, 18 anos.

“Estava buscando há algum tempo inspiração para escrever uma letra. Mas não estava dando liga. Um belo dia lembrei da minha namorada, da nossa história, e as coisas foram fluindo tão naturalmente que quando percebi a música estava pronta. A doença parou o mundo inteiro, uma tragédia que nos fez refletir sobre o que de fato vale a pena nessa vida. E eu decidi que o meu sonho não podia mais esperar, que eu tinha de correr atrás, pois cantar sempre foi minha paixão”, disse SanMello, que quando criança foi, diversas vezes, levantador de toadas mirim do “Bar do Boizinho”.

O single “Domingo de Manhã” está disponível no YouTube, na Apple, Deezer, Spotfy e Shazam. Para assistir, é só clicar neste link: https://youtu.be/xjHYrfgiHRc

