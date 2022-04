Forrozeiros Nattan e Felipe Amorim vão agitar Arena da Amazônia

Manaus (AM) – A Fábrica de Eventos vai promover o encontro das feras Nattan e Felipe Amorim nesta sexta-feira (22), no Podium da Arena da Amazônia.

Dono do hit ‘Morena‘, com 38 milhões de visualizações apenas no YouTube, o cantor Nattan promete levar para o palco do evento um repertório recheado de sucessos do gênero nordestino.

O sucesso do artista já entrou no Top#30 do Spotify Brasil, onde mais de 3 milhões de ouvintes acessam a plataforma mensalmente.

Principal hitmaker do momento nas redes sociais, o cantor Felipe Amorim promete não deixar ninguém ficar parado com os seus melhores hits do pop eletrônico nordestino diferenciado que só ele faz.

Pisadinha, pagodão, brega, batidão romântico, arrochadeira e todo som dançante que a cultura pop brasileira ofereça são as bases do cearense que vai transformar o Podium numa verdadeira rave de forró.

Você e mais 3 amigos no camarim

A Fábrica de Eventos lançou uma promoção onde uma pessoa vai poder levar mais três amigos para, juntos, curtirem o show de Nattan e Felipe Amorim.

Além da entrada garantida à festa, os quatro ainda terão acesso ao camarim dos artistas. Para participar, basta acessar as redes sociais da Fábrica de Eventos e seguir as regras. O resultado será divulgado nesta quarta-feira (20).

Ingressos à venda

A compra dos ingressos para os shows de Nattan e Felipe Amorim podem ser feitas virtualmente (www.baladapp.com.br) ou presencialmente, nas centrais Oba Ingressos (shoppings Manauara e Millenium). Os valores variam de R$ 55 a R$ 305.

Agenda da Fábrica

A Fábrica de Eventos ainda promete muita emoção para 2022. Ainda no mês de abril, o público já pode se programar para o show de despedida do grupo Skank (23/4) e a tour Juntos (29/4), com Sorriso Maroto e Dilsinho. No dia 14 maio, a cantora Joelma grava seu DVD da tour “Isso é Calypso” no Sambódromo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hits dos anos 90 agitam festa “I Love 90’s” em Manaus

Festa de Rio Preto da Eva deve movimentar R$ 40 milhões na economia local no AM

Bloco Curupirado faz evento pós carnaval em Manaus