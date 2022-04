Vídeo: ‘Família’ de jacarés é flagrada reunida em igarapé ao lado de shopping de Manaus

Manaus (AM) – Um grupo de jacarés foi flagrado tomando um “banho de sol”, no Igarapé do Passarinho, localizado no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. O flagra foi feito ao lado de um shopping da capital.

Em um vídeo gravado por um morador, é possível ver os répteis às margens do igarapé do Passarinho, descansando em frente ao shopping.

Os jacarés aparentam ter mais de um metro de comprimento e surpreenderam quem passava pelo local.

Veja o vídeo:

Sucuri no igarapé do Mindú

Não é raro encontrar animais selvagens “passeando” por igarapés de Manaus. Uma sucuri foi encontrada dando uma “volta”, no Passeio Mindú, na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, no dia 3 abril. O réptil assustou os moradores que passavam pelo local, que se depararam com a segunda maior cobra do mundo.

Assim que perceberam a cobra, os moradores acionaram a Polícia Militar do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), que tem experiência na captura de répteis e imobilizou o animal.

