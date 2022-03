Corpo de homem é encontrado dentro de igarapé cheio de jacarés em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado dentro de um igarapé, localizado na avenida Constantino Nery, conjunto Tocantins, no bairro Chapada, zona Centro-Oeste de Manaus. O fato aconteceu na noite de domingo (7).

De acordo com informações dos policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares que passavam pelo local avistaram a vítima, que estava usando apenas uma bermuda. Próximo ao corpo tinham jacarés. Os populares acionaram a polícia imediatamente.

Ao chegar no local as equipes isolaram a área em que o homem foi encontrado e informaram aos órgãos competentes para realizar a perícia. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) esteve no local, mas devido à dificuldade em tirar o corpo do igarapé foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Conforme o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a vítima tinha hematomas no pescoço causados por asfixia, o que pode ter ocasionado a morte.

As equipes tiveram que afastar os jacarés e, em seguida, realizaram a remoção. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) irá investigar o caso.

